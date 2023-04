Eerst upgrade woonwagens op drie kampjes, daarna overdracht aan woCom

Bijeen­komst over nieuwko­mers in de Leendse natuur

LEENDE - Bibliotheek Dommeldal houdt dinsdag 18 april een bijeenkomst over de Leendse natuur. Met als sprekers oud-boswachter Mari de Bijl en fotograaf Erik van Asten. Aanvang 20.00 uur in dorpshuis De Schammert in Leende.