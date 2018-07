Eerste Hulp Bij Droogte: dit moet je vooral niet doen

Tip 1 Gooi niks in de natuur

Wie denkt dat dit een open deur is, moet eens in een willekeurige nog niet afgefikte berm kijken. Overal liggen blikjes en ander rotzooi. Dat is zeker met droog weer uit den bozen. ,,Een flesje of glas met een bolling kan als een soort vergrootglas gaan werken waardoor iets in brand vliegt", aldus Verheul van Brandweer Brabant-Zuidoost. ,,Ook peuken mogen onder geen beding in de natuur worden gegooid."