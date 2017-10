Explosie legt productie Nyrstar in Budel 15 dagen stil

BUDEL - De productie bij zinkfabriek Nyrstar in Budel heeft na een explosie op 5 oktober vijftien dagen voor de helft stilgelegen. Dat meldt het metaalconcern in zijn bericht over het derde kwartaal.

Volgens dit bericht was er een waterstofexplosie in een vat binnen de uitloogafdeling in de fabriek. Het zorgde ervoor dat er 11.500 ton minder zinkmetaal werd geproduceerd, dan was gepland.

Gepland onderhoud

Ook in augustus heeft de zinkfabriek enige tijd stilgelegen, maar dat was vanwege gepland onderhoud. In die periode werd 16.000 ton minder zink geproduceerd dan mogelijk zou zijn geweest. Al met al zorgt het ervoor dat er in Budel in het derde kwartaal 57.000 ton zink werd geproduceerd, dat is 20 procent minder dan de 71.000 ton in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De andere vier zinkfabrieken van Nyrstar, zoals die in Overpelt in België, hadden een flinke productieverhoging. In totaal produceerde Nyrstar 247.000 ton zink, 1 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Terwijl het bedrijf graag extra gas had gegeven omdat de prijs van zink in het derde kwartaal 31 procent hoger was dan een jaar eerder.

Omzet