Flavourz trekt breed publiek met verschillende muziekstijlen

SOERENDONK - De tweede editie van het Flavourz Festival is een succes geworden. Zo'n 750 bezoekers vonden de weg naar sportpark De Braken in Soerendonk. Daar kon genoten worden van verschillende muziekstijlen op twee podia.

Don Driessen, een van de organisatoren, loopt tevreden rond. Het bezoekersaantal overtreft het aantal van vorig jaar (600) en de bezoekers die er nu zijn, zijn complimenteus. De opzet - twee muziekstijlen naast elkaar - wordt goed ontvangen. ,,Vorig jaar waren er meer bezoekers dan we verwacht hadden en toen hebben we best wat overgehouden. Dat geld hebben we nu in een nog mooiere aankleding van de podia en het terrein gestoken", zegt Driessen.

Afstellen

Ook in goed geluid is geïnvesteerd: de twee podia staan dichtbij elkaar maar de liefhebbers van housemuziek die bij het Rushpodium staan, hebben geen last van de feestmuziek op het podium er vrijwel naast. ,,Dat is een kwestie van goed afstellen", zegt Janus Smits, wiens zoon Willem voor licht en geluid gezorgd heeft.

Smits, die regelmatig licht en geluid bij festivals in de wijde regio namens zijn zoon aflevert, vertelt dat het concept van twee verschillend e muziekstijlen steeds vaker voorkomt. ,,Je trekt zo een breder publiek", zegt hij terwijl DJ Jerome het publiek opzweept met de tekst: 'En nu die handjes de lucht in'.

Heerlijk feestje

De zussen Sofie (30) en Karlijn (34) van den Enden staan met broer Ruben (31) bij het Rushpodium. Een familie-uitje? ,,Mijn vriend Joost is een van de organisatoren, dus mij broer en zus moesten wel mee", zegt Sofie breed lachend. Die twee vinden het bepaald geen straf. ,,Ik vind het leuk om het allemaal af te kijken. Het is niet helemaal mijn muziek, maar het is hier wel erg gezellig", zegt zus Karlijn.

Ruben vindt het een heerlijk feestje: ,,Een lekker pilsje drinken, en gezellig met mijn zussen en een hele vriendengroep op stap en leuke muziek: hier de house en ginds muziek waar je het cafégevoel bij krijgt."