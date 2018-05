Flinke schade in Budelse garage na brand door slijpen

Aanpak overlast bij Looserplas in Bu­del-Dor­plein

17 mei BUDEL-DORPLEIN - Het natuurgebied Looserplas, voorheen de Hoort, in Budel-Dorplein is deze zomerse weken in trek bij grote groepen zonaanbidders. Doordat bezoekers de veiligheidsvoorschriften en gedragsregels aan hun laars lapt, doen zich in het gebied regelmatig gevaarlijke situaties voor. De brandweer moest de afgelopen weken meerdere keren uitrukken om brandjes te blussen. Deze ontstonden waarschijnlijk door open vuur of barbecues.