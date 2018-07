Gastel weer in de ban van de feesttenten tijdens kermis

Vorig jaar nog wilde de gemeente Cranendonck niet van twee feesttenten op het Cornelisplein weten. Orde en veiligheid waren toen argumenten om dat niet toe te staan. Net als nu waren er in 2017 vergunningsaanvragen ingediend door de SGK en De Cranehoeve.

Vergunningen

Nu heeft de gemeente wel twee vergunningen afgegeven. De woordvoerster van de gemeente laat weten dat er vorig jaar twee vergunningen zijn aangevraagd voor dezelfde locatie. Nu zijn er vergunningen aangevraagd voor twee verschillende locaties aan het plein, wat een verlening van de vergunning dus niet meer in de weg staat.

Ze vult aan dat dit ook mogelijk is omdat het kermisterrein anders wordt ingedeeld. Ze stelt dat beide vergunningen passen binnen de bestaande regelgeving en beleid.

In de jaren ervoor exploiteerden de uitbater van de Cranehoeve en de SGK gezamenlijk een feesttent met tal van activiteiten. Onenigheid over de financiën leidde echter tot het uit de stichting zetten van Jos van de Rijt, uitbater van de Cranehoeve.

De SGK kreeg in 2017 wel een vergunning voor een feesttent op sportpark De Braken. Daar werden tijdens de kermis tal van activiteiten georganiseerd. Gevolg: een vrijwel leeg kermisterrein in het centrum tijdens de avonduren.

Kermisexploitant Remco Saedt (autoscooter) hoopt dat er door het verlenen van beide vergunningen meer bezoekers naar de kermis op het Cornelisplein komen dan vorig jaar. ,,We hebben op het punt gestaan om onze attractie af te breken en te vertrekken”, zegt hij. ,,Het is toch eigenlijk kwalijk dat in zo'n klein dorp de horeca en die stichting niet kunnen samenwerken”, vindt Saedt.