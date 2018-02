Geen nieuwe tbs voor John van T. na gijzeling Budel

DEN BOSCH - John van T., een bekende ex-tbs-patiënt, hoeft van de rechtbank niet terug de kliniek in voor dwangverpleging. Wel kost het gijzelen van twee mensen in Budel hem 3,6 jaar cel.

Van T. (48) . stak toen hij 19 was, iemand dood. Dat kostte hem onder andere 25 jaar tbs. Vrij snel na zijn vrijlating ging hij in april vorig jaar opnieuw hevig in de fout in Budel. Deskundigen zeggen dat hij geen opvallende stoornissen heeft en wat hen betreft geen nieuwe behandeling nodig heeft. Het OM was het daar niet mee eens en eiste twee weken terug opnieuw tbs. Die legt de rechtbank niet op.

Obsessieve dierenliefde

Een van dingen die het OM bij Van T. ziet is 'obsessieve dierenliefde'. De moord was destijds omdat het slachtoffer een puppy had geschopt. Honden waren ook oorzaak voor de gijzeling, vorig jaar in Budel. De vriendin van Van T. huurde er een boerderijtje om paarden en (zwerf) honden te houden. Pas later hoorden zij en Van T. dat er giftig kruid op het terrein groeide en ooit zou iemand er geiten hebben misbruikt.

Van T. wilde van het contract af en zijn geld terug. Toen de eigenaresse en haar broer langskwamen, heeft hij ze geruime tijd flink bedreigd. Ook konden ze niet weg. Volgens de rechtbank zijn ze daar tot de dag van vandaag nog hevig van onder de indruk.

Ontsnapt

Het OM wilde drie jaar cel, en tbs. Een heet hangijzer, niet alleen omdat Van T. er 25 jaar al zat, maar hij is er ook zeker vijf keer ontsnapt. Toen hij twee weken terug in de rechtbank hoorde dat de dwangverpleging opnieuw op tafel kwam , bleef hij niet op die eis wachten. Dat kwam in het nieuws als een 'ontsnapping', maar Van T. deed niets wat niet mocht.