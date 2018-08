Geen recreanten meer in natuurgebied Looserplas, teleurstelling bij vakantiegangers

VIDEO Keientrek in Soerendonk: zien en gezien worden

17:30 SOERENDONK - Een veld aan de Kouwbergen in Soerendonk was dit weekeinde het walhalla voor de liefhebber van oude tractoren. De keientrekwedstrijd zorgde voor een wedstrijdelement, maar het was toch vooral zien en gezien worden.