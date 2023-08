Jan Linders Nuenen heeft de primeur in de regio: wordt Albert Heijn op 12 september

NUENEN - Supermarkt Jan Linders in Nuenen gaat op 12 september als eerste in de regio over op de formule van Albert Heijn. Vanaf 27 augustus wordt de winkel gesloten voor een verbouwing. Vóór die tijd houdt de winkel uitverkoop.