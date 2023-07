Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Cranendonck vandaag

PSV-icoon Willy van de Kerkhof sluit een bijzonder pact met paardenty­coon Jan Tops

PSV-icoon Willy van de Kerkhof is dit jaar begonnen aan een nieuwe klus: hij gaat Jan Tops helpen om de paardensport beter en vaker voor het voetlicht te krijgen. ,,Het is waanzinnig wat hier in Valkenswaard gebeurt en wat Jan wereldwijd heeft neergezet.”