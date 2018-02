Geslaagde mix van buitendorpse zever en lokaal vermaak in Budel-Dorplein

Opvallend veel drugs­af­val­dum­pin­gen de laatste dagen in Zuid­oost-Bra­bant

2 februari EINDHOVEN - Vier keer in zes dagen dumpten criminelen het afval van hun drugsproductie in de Zuidoost-Brabantse natuur. Donderdag een flink aantal vaten met chemische troep in Nuenen, woensdag in Aarle-Rixtel, vorige week vrijdag in een bestelbus in Leende en op een zandpad in Budel. Het totaal van een gemiddelde maand. Opvallend veel, maar is het te verklaren?