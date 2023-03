Gratis beweegprogramma voor Cranendonckse 55-plussers

Eindho­venaar (31) opgepakt voor overval op goudkoe­rier in België

EINDHOVEN - Een 31-jarige man uit Eindhoven is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een overval op een goudkoerier in België eind 2022. Dat meldt de raadkamer in Turnhout. Een tweede verdachte, een 36-jarige Eindhovenaar, is nog spoorloos.