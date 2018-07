Grote natuurbrand in Budel-Dorplein: Tien hectare natuur verloren gegaan

VIDEO + updateBUDEL - Op een militair oefenterrein in Budel woedt sinds zondagmiddag een grote natuurbrand. Een stuk grasland in de omgeving van de Fabrieksstraat staat in brand. Ondertussen is de brand overgeslagen naar het bosgebied.