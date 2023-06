Helder weer in Cranendonck vandaag

Tuin in het Bos in Maarheeze komend weekend open voor tuinlief­heb­bers

MAARHEEZE - Tuin in het Bos in Maarheeze is zaterdag 24 en zondag 25 juni geopend voor tuinliefhebbers. De ongeveer 4.000 vierkante meter grote landschappelijke tuin, gelegen op landgoed Kamersven, is naar eigen ontwerp ingericht.