Hockeyclub Cranendonck moet nog wachten op renovatie hoofdveld

Wethouder Marcel Lemmen (VVD, sport) gaat wel met HCC is gesprek om te kijken wat er mogelijk is. Dat was de uitkomst van de bespreking door de gemeenteraad van het urgente probleem van HCC. Het 37-jarige hoofdveld van HCC is zodanig ingeklonken, dat er totaal geen demping meer in zit. Onverantwoord om nog op te spelen of trainen, vindt de hockeybond (KNHB).