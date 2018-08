Hockeyclub Cranendonck volledig rookvrij

Marianne Vos nieuwe ambassadri­ce Brabant­sedag Heeze

15 augustus HEEZE – Marianne Vos is de nieuwe ambassadrice van de Brabantsedag in Heeze. Dit jaar is de organisatie van de Brabantsedag in Heeze gestart met het vormen van een club van ambassadeurs: Bekende Nederlanders en Bekende Brabanders die fan zijn van Brabantsedag.