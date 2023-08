Horeca vakantiepark Peter Gillis in Soerendonk per direct dicht; campinggasten balen

SOERENDONK - Vakantievierders op recreatiepark Slot Cranendonck moeten voor een hapje en een drankje de auto in of de fiets op. De horeca op het park van Peter Gillis in Soerendonk werd dinsdagmiddag op last van de politie gesloten.