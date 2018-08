IJsco-feestje voor ouderen in Maarheeze

Waterschap tast in het duister over mysterieu­ze verstoring rioolwater­zui­ve­ring Soerendonk

23 augustus SOERENDONK - De biologische zuivering in Soerendonk is vrijwel nihil. Dat heeft Waterschap de Dommel geconstateerd na metingen. Hierbij is een verhoogde concentratie ammonium in het zuiveringsslib aangetroffen. Het waterschap tast in het duister over een eventuele oorzaak.