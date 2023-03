In Weert is het aantal mensen met een WW-uitkering gedaald

Wie meldde zich in 1999 voor een bouwplan in Budel? Inschrij­vers van toen maken nu pas een kans

CRANENDONCK - Wie wacht al 25 jaar op een bouwkavel in Budel en heeft daarover nog een brief van de gemeente liggen die in 1999 is verstuurd? Het is een serieuze vraag van de gemeente Cranendonck aan de inschrijvers van toen. Zij mogen zich melden, mét de betreffende brief.