Inwonersonderzoek toekomst legerbasis Budel start half februari; resultaten in april verwacht

CRANENDONCK - Alle huishoudens in de gemeente Cranendonck krijgen half februari een uitnodiging in de bus voor het al eerder aangekondigde inwonersonderzoek over de toekomst van de voormalige Nassau Dietz-kazerne in Budel. Het gaat om 9.110 huishoudens in alle zes kernen.

Begin 2022 besloot de gemeenteraad van Cranendonck dat het asielzoekerscentrum op het terrein van de vroegere legerbasis in Budel in de huidige vorm dicht moet. Het azc biedt nu plek aan 1500 asielzoekers.

De aanhoudende overlast van met name veiligelanders was de aanleiding voor het besluit om de poort per 1 juli 2024 te sluiten. De huidige overeenkomst met het COA loopt tot begin 2028 maar de gemeente ziet mogelijkheden om het azc eerder te sluiten.

Aan die beslissing werd toen wel een inwonersonderzoek gekoppeld om te polsen hoe de Cranendonckers denken over de toekomstige invulling van het terrein. In de brief die naar alle huishoudens wordt gestuurd staat een persoonlijke inlogcode waarmee een persoon per huishouden toegang krijgt om deel te nemen aan het online onderzoek. Als meer gezinsleden de digitale vragenlijst willen invullen, moeten ze bij de gemeente apart een code aanvragen. Deelnemers moeten sowieso ouder zijn dan zestien jaar.

Vragenlijst per post

Inwoners die digitaal wat minder handig zijn, kunnen na een telefoontje naar de gemeente een vragenlijst toegestuurd krijgen. In de brief wordt namelijk een telefoonnummer vermeld waarmee contact gelegd kan worden hiervoor.

De inwoners van Cranendonck ontvangen de uitnodiging in de week van 13 februari. In de week van 6 maart wordt nog een herinneringsbrief verstuurd. De deadline is gesteld op 17 maart. Daarna vindt de verwerking van de data plaats en begin april worden de resultaten aangeleverd.

Naast de uitnodiging voor het onderzoek via de post, wordt ook nog een controlerend onderzoek uitgezet onder jongeren uit Cranendonck via het BRAVO-college. Doel hiervan is om te kijken of er grote verschillen zijn tussen de resultaten van leerlingen en de uitkomsten vanuit de huishoudens in het reguliere onderzoek.

Externe procesbegeleider

Guus Broos wordt ingezet als onafhankelijke externe procesbegeleider. Hij adviseert het college en de gemeenteraad bij de keuzes op basis van de analyses van het onderzoek. Broos heeft een eigen adviesbureau.

Overigens is niet de gemeente, maar het ministerie van Defensie eigenaar van de locatie. Die gaf vorig jaar nog aan het terrein niet te willen verkopen en ook niet voor herontwikkeling beschikbaar te willen stellen.

