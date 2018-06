'Kom er in' verhuist naar leegstaande Café de Sport in Soerendonk

Het Soerendonkse initiatief 'Kom er in' is een combinatie tussen een dorpshuiskamer met allerlei activiteiten en een laagdrempelig trefpunt voor inwoners. ,,We wilden graag onze openingstijden uitbreiden maar dat lukte op de huidige locatie in Den Donck niet. Daarom verhuizen we na drie jaar (tijdelijk) naar een nieuwe locatie", zegt sociaal makelaar Mariëtte Claessens. Het oog viel al gauw op de plek waar vroeger Café de Sport zat. ,,We kregen veel reacties over dat men het zo zonde vond dat daar niks meer gebeurd. Men klaagde over het onkruid en dat het nu een beetje een dood punt is in het dorp. Met dank aan de coördinator van 'Kom er in', een grote groep vrijwilligers en de eigenaar van het leegstaande café werd een samenwerking aangegaan. ,,Wij mogen nu voorlopig vijf dagdelen per week gebruikmaken van De Sport en in ruil daarvoor houden wij de ruimten in en om het pand bij", aldus Claessens.