Loods van 18.000 m2 bij haven De Kempen in Budel-Dorplein

Bij de containerhaven op de grens tussen Budel-Dorplein en Weert worden jaarlijks zo'n 10.000 tot 12.000 containers per schip aangevoerd. De haven is een initiatief van GVT Group of Logistics uit Tilburg en Wetron in Weert. Maar sinds dit jaar heeft het Weertse bedrijf zich teruggetrokken als aandeelhouder. ,,De haventerminal valt nu volledig onder eigendom van GVT Group of Logistics", zegt directeur Wil Versteijnen. Volgens Versteijnen had Wetron, dat van oorsprong een wegtransportbedrijf is, weinig affiniteit met containervervoer. ,,Er ontstond steeds meer verwevenheid met andere bedrijven binnen GVT Group en daarom is in overleg besloten dat Wetron zich terugtrok als aandeelhouder."