MAARHEEZE - St. Patrick’s Day, de Ierse nationale feestdag waarbij de Ierse beschermheilige wordt herdacht, wordt ook in Maarheeze gevierd. Vrijdag 16 maart is er een Ierse avond in het Muziekhuis aan De Hoge Weg 10.

,,We spelen door tot na middernacht, dus je kunt zeggen dat we St. Patrick’s Day (op 17 maart) beginnen in Maarheeze”, zegt Paddy Vervoort, de zanger van Riverflow. De bandleden komen uit de regio Venlo, aangevuld met bassist Stefan den Ouden van het Muziekhuis die ook initiatiefnemer is van de avond.

In Den Oudens muziektempel wordt nog eens gerepeteerd en je hoeft echt geen volleerd muziekkenner te zijn om direct te kunnen duiden dat het om Ierse volksmuziek gaat. De accordeon, banjo, tinwhistle (fluit), viool en het geluid van een wasbord doen direct denken aan de muziek van The Dubliners. ,,De basis is echt Iers, maar we geven er wel een eigen kleur aan”, zegt zanger Vervoort. En dat ze de Ierse touch hebben blijkt wel uit het feit dat ze al eens optraden als supportact van The Dubliners en in het voorprogramma van Rowwen Hèze stonden.

Rondtrekken

Stefan den Ouden over het initiatef van de Ierse avond: ,,Naast de muzieklessen willen we meer optredens organiseren. Iedere maand is er een optreden en ieder seizoen willen we een thema-avond organiseren.” Dat het nu om een Ierse avond gaat, is niet geheel toevallig. In 2009 trok hij drie maanden door dit land en in die tijd heeft het land zijn hart wel gestolen. ,,Het leven draait er veelal om de pub en daar wordt door bezoekers vaak samen muziek gemaakt”, zegt Den Ouden.