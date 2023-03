Maarheezer bibliotheek verhuist naar foyer Smeltkroes: ‘Het wordt meer een ontmoetingspunt’

MAARHEEZE - Er wordt al een paar jaar over gesproken, maar nu is het zover: de Maarheezer bieb verhuist van een eigen ruimte in gemeenschapshuis De Smeltkroes naar de foyer van het complex. Maandag 6 maart is de officiële opening.

Het lijkt een achteruitgang maar het tegendeel is waar, vindt Marloes Langers-Jansen, regiomanager van Bibliotheek De Kempen. De functie van een bibliotheek is in de loop van de jaren veranderd: ,,Van een klassieke bibliotheek waar vooral boeken konden worden geleend, hebben we veel meer een maatschappelijke functie gekregen”, zegt Langers-Jansen.

Daarvoor is de nieuwe plek in De Smeltkroes heel geschikt. ,,Er is een landelijke trend om bibliotheken in gemeenschapshuizen te vestigen. Je kunt elkaar daar makkelijker ontmoeten”, stelt Langers-Jansen.

Ook computercursussen in de bieb

Die maatschappelijke functie wordt onder andere ingevuld met cursussen. Er worden cursussen klik & tik gegeven voor mensen die willen leren omgaan met de computer. Er komt ook een informatiepunt digitale overheid, waarbij mensen worden geholpen bij digitale overheidszaken zoals het aanvragen van toeslagen.

In oppervlak is de nieuwe ruimte in de foyer wel wat kleiner dan de oude ruimte. Het aantal boeken is dan ook iets geslonken: dat zijn er nog tweeduizend, vijfhonderd minder dan voorheen. ,,We gaan echter werken met wisselende collecties. Bovendien kunnen er altijd boeken worden besteld en die zijn binnen een week hier”, aldus Langers-Jansen. Er blijven boeken binnen alle repertoires beschikbaar en veelgelezen boeken blijven sowieso in de boekenkasten aanwezig.

Quote Een voordeel: de bieb is altijd open tijdens de openings­uren van De Smeltkroes

In de ‘nieuwe bieb’ komt geen leestafel meer. Daarvoor is net niet genoeg ruimte. De kranten die biebbezoekers gewend zijn om daar te lezen komen nu op een tafel van De Smeltkroes te liggen, dichter bij het café- en restaurantgedeelte.

Open als de Smeltkroes open is

De nieuwe ruimte heeft voor de leesfanaten nog een belangrijk voordeel: de bieb is altijd open tijdens de openingsuren van De Smeltkroes. Hiervoor waren er maar twee openingsmomenten van twee uur. Alleen op dinsdagavond is bibliothecaresse Vicky Didden aanwezig als aanspreekpunt. Er zijn momenten dat er vrijwilligers aanwezig zijn, maar een groot deel van de tijd is er niemand aanwezig en kunnen de biebleden zelf hun boeken inleveren en uitlenen.

In de nieuwe bieb staan boeken voor de kinderen van 0 tot 4 jaar en voor volwassenen en jeugd vanaf 14 jaar. De overige kinderenboeken staan al in De Muzenberg, waar ook de basisscholen gevestigd zijn.

Elkaar versterken

In de foyer zijn ook altijd de tentoonstellingen van de AktiviteitenKommissie te zien. Die blijven daar. ,,We kunnen elkaar mooi versterken. Boven de boekenkasten komen mooie schilderijen te hangen en als er bijvoorbeeld een tentoonstelling is over edelstenen kunnen wij er een display met boeken binnen dat thema bij zetten”, aldus de regiomanager.

Tijdens grote activiteiten in De Smeltkroes, zoals bijvoorbeeld carnavalsactiviteiten, worden de boekenkasten tijdelijk naar een andere ruimte overgebracht. De ruimte waar de bibliotheek eerder zat wordt nu gebruikt als leslokaal voor Oekraïense kinderen die tijdelijk in de regio wonen.