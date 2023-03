Maas treedt buiten Limburgse oevers door sneeuw en regen

De Maas zal dit weekeinde naar verwachting op een aantal plaatsen buiten de oevers treden doordat er veel sneeuw en regen in het stroomgebied van de regenrivier is gevallen. Daarna zakt de waterstand weer, om volgende week opnieuw te gaan stijgen, verwacht Rijkswaterstaat. De waterbeheerder en waterschap Limburg verwachten geen opzienbarende problemen, maar houden de afvoer van de rivier scherp in de gaten.

Volgens Weeronline loopt de maandsom voor maart in het midden en zuiden van het land al op naar 40 tot 60 millimeter. Normaal valt in maart zo’n 56 millimeter. De normale maandsom is dus nu al bereikt. In het noorden viel het tot gisteren mee, maar daar staat de teller na vrijdag ook op 20 tot 40 millimeter.

Donderdag stond het water in beken in Zuid-Limburg al behoorlijk hoog doordat er veel water uit de Ardennen naar Nederland stroomde. Rijkswaterstaat denkt dat de afvoer bij Sint Pieter (onder Maastricht) zaterdag naar ongeveer 1000 kubieke meter per seconde stijgt en zelfs kan doorstijgen naar 1200 kubieke meter per seconde. Dat is een verhoogde waterstand, maar nog geen hoogwater.

Bij Roermond zullen gebieden langs de rivier eerder onder water lopen dan anders, omdat de stuw bij Roermond gerepareerd wordt. Gemeenten moeten goed op de actuele waterstanden letten om maatregelen als het afsluiten van wegen op tijd te nemen, adviseert Rijkswaterstaat. Ook grond langs de Grensmaas zal onderlopen.

De waterstand van de grote rivieren Rijn, Waal en IJssel was wekenlang lager dan normaal, maar zal de komende dagen snel stijgen. Rijkswaterstaat acht de kans niet heel groot dat de uiterwaarden gaan onderlopen, aangezien er in Zuid-Duitsland en de Alpen minder neerslag is gevallen dan werd verwacht.