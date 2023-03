Meerdere insluipingen in Weert en Nederweert, politie deelt signalement

Provincie Limburg wil meepraten over nieuw goederen­spoor Bel­gië-Duits­land

De provincie Limburg wil meepraten over een nieuwe spoorverbinding voor goederenvervoer tussen België en Duitsland over Limburgs grondgebied. Die verbinding was er ooit via de zogenoemde IJzeren Rijn uit de 19e eeuw, maar die raakte na de jaren 70 van de vorige eeuw buiten gebruik en in verval. België wil nu op grond van een verdrag uit 1839 een nieuwe verbinding, maar Limburg zet de hakken in het zand. De provincie vreest dat Limburg alleen maar last heeft van die spoorweg en er geen enkel voordeel bij heeft, en schreef daarover donderdag een bezorgde brief aan Den Haag.