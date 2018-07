Nablussen natuurbrand Budel nog in volle gang

VIDEO + update Grote natuur­brand in Bu­del-Dor­plein onder controle: stankover­last in omgeving, Fabrieks­straat afgezet

6:33 BUDEL - Op een militair oefenterrein in Budel woedde zondagmiddag een grote natuurbrand. Een stuk grasland in de omgeving van de Fabrieksstraat stond in brand, die oversloeg op een bosgebied. De brandweer meldt rond 21.00 uur dat er nog enige tijd stankoverlast zal zijn in de directe omgeving. De Fabrieksstraat zal nog enige tijd afgesloten zijn, zodat de brandweer veilig kan nablussen.