Namasté Event: oase van rust in en rond kasteeltje Cranendonck

Een hele lijst van dingen die ik moest doen, zorgde voor onrust in het lijf. Boodschappen doen, we krijgen bezoek, dus het huis moet op orde zijn, ik moet naar het Namasté Event en aansluitend een stukje tikken. Het kan natuurlijk allemaal, maar het lichaam is ook al niet echt uitgerust na zoveel korte nachtrusten vanwege de warmte. En dan zegt sjamaan Laxman Raj Giri als ik hem wat vragen stel: ,,Kom straks naar mijn workshop, dan voel je wat ik doe en bedoel."

Mantra

Tijdens de sessie besluit ik me gewoon over te geven en zijn mantra te ondergaan. Al snel valt alle geluid van buiten weg, ik hoor alleen de mantra van de sjamaan en het begeleidende geluid van de trom. Na afloop van de drie kwartier durende sessie staat er een ander mens op: geen gevoel van stress, relaxed en uitgerust. Ik ben de sjamaan dankbaar, misschien nog wel het meest omdat de scepsis jegens dit soort activiteiten weg is.

Vele activiteiten

De Mantra Shakti was een van de vele activiteiten op het gebied van mindfulness in en rond kasteeltje Cranendonck tijdens het Namasté Event. Emelie Bartelds is een van de uiteindelijk driehonderd bezoekers. Zij heeft meegedaan aan een sessie 'klankschalen'. ,, Wat een heerlijk gevoel, rustgevend. De klanken van de grote schaal zorgen voor trillingen door het hele lijf. Ik ben er nog een beetje soezerig van, maar het is zeker voor herhaling vatbaar", zegt ze. De opbrengst van het evenement gaat naar de Ombir Foundation van Mick Bröcker (25), die voor zijn studie psychologie stage liep in het Nepalese Kathmandu. ,,Na de zware aardbeving van een paar jaar geleden ben ik teruggegaan om weeskinderen waar ik mee werkte te helpen." Ondertussen heeft zijn stichting een volwaardig huis weten te bouwen van het geld dat evenementen als het Namasté Event opbrengen. ,,We besteden nu het geld aan de inrichting van het huis waar we elf kinderen opvangen, aan het onderwijs, eten, zorg", zegt hij. Organisatrice Annemieke Hompes is tevreden met het verloop van het evenement: ,,Ik krijg veel fijne reacties. Ik weet nog niet wat de opbrengst is."