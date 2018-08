Niet chillen, wel wandelen bij Looserplan in Budel-Dorplein

Geen recreanten meer in natuurge­bied Looserplas, teleurstel­ling bij vakantie­gan­gers

5 augustus BUDEL-DORPLEIN - Dagrecreanten die op zoek zijn naar wat strandvermaak of een plek om te 'chillen' zijn teleurgesteld in het besluit om hen te weren in het natuurgebied Looserplas in Budel-Dorplein. Maar er klinkt er ook begrip.