Nieuwe bushalte Molenheide in Soerendonk in gebruik

De bushalte bij Molenheide 18 komt dan te vervallen. De nieuwe halte is aangelegd nadat in 2016 duidelijk werd dat Hermes voortaan een andere route door Soerendonk zou rijden. Voorheen reed de streekbus door het centrum en was de Soerendonkse ‘hoofdhalte’ in het centrum bij het Jan Maasplein. Omdat de streekbussen het centrum niet meer aandoen, maar via de Strijperdijk naar Leenderstrijp rijden, is die halte voor de streekbussen komen te vervallen. De buurtbussen stoppen daar nog wel.