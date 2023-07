Noodkreet burgemeester Cranendonck aan Den Haag: ‘Los de problemen rond het azc snel op, situatie hier is onhoudbaar’

FIOD neemt miljoenen illegale sigaretten in beslag in loods in Weert

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD heeft in een loods in Weert 6 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Dat gebeurde tijdens een inval waarbij vier mannen (33, 35, 46 en 66 jaar) zijn gearresteerd. Het viertal wordt verdacht van sigarettensmokkel, aldus de FIOD.