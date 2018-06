Oefening met heli's sluit af met 'reddingsoperatie' in Budel

'Kom er in' verhuist naar leegstaan­de Café de Sport in Soerendonk

5 juni SOERENDONK - Eindelijk is er weer een beetje leven in voormalig Café de Sport in Soerendonk. Trefpunt 'Kom er in' vestigt zich in het leegstaande pand aan de Dorpsstraat. ,,Meer ruimte voor vernieuwende activiteiten."