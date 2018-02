Ongeval op A2 tussen Maarheeze en Valkenswaard afgehandeld, weg weer open

VIDEO Boet uit Soerendonk zit bij juf Ank in de klas bij De Luizenmoeder

3:00 SOERENDONK - Net als miljoenen Nederlanders zit de familie Nagel op zondagavond voor de tv voor de populaire tv-serie De Luizenmoeder. Maar ze kijken toch met andere ogen. „Het is iedere week spannend of we erin zitten.” Zoon Boet zit namelijk in de klas bij juf Ank.