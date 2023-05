Open rondleiding Smokkel & Grens Museum

Achtste editie Double Classics in Cranendon­ck

CRANENDONCK - In de gemeente Cranendonck wordt zaterdag 13 mei de achtste editie van Double Classics verreden. Bewoners van zorgcentrum Mariënburght in Budel en van Marishof in Maarheeze maken dan in een oldtimer een toertocht door de omgeving.