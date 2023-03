Oude cachotdeur weer ‘thuis’ in het Schepenhuis: ‘Echt bijzonder dat dit na zoveel tijd weer boven water komt’

met video Hoogste Navo-baas en ministers op Vliegbasis Eindhoven: ‘Dit is de weg vooruit als we willen dat Oekraïne de oorlog wint’

EINDHOVEN - Op Vliegbasis Eindhoven is donderdag een internationale vloot tank- en transportvliegtuigen officieel ‘inzetbaar’ verklaard. Dat is goed nieuws met oog op de oorlog in Oekraïne, aldus de daarbij aanwezige Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de Navo.