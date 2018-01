Pension Budel-Dorplein betaalt schadevergoeding na dood hondje Paco

HELMOND/BUDEL-DORPLEIN - Jack Russel Paco werd tijdens een verblijf in een hondenpension doodgebeten toen hij bij een hondentraining stond. Het pension in Budel-Dorplein heeft een schadevergoeding van 500 euro betaald.

De baasjes van het doodgebeten hondje Paco hebben vijfhonderd euro schadevergoeding gekregen van het pension in Budel-Dorplein waar het beestje verbleef. De eigenaren van het pension namen de Jack Russel ruim een halfjaar geleden mee naar een gedragstraining. Daar ging het vreselijk mis.

Doodgebeten

De baasjes van Paco, Ivar en Sandra Bressers uit Helmond, zijn in april vorig jaar op vakantie op Aruba als ze bericht krijgen van het dierenpension: hun hondje Paco is doodgebeten. In eerste instantie krijgen ze te horen dat onbekende honden het op hun geweten hebben. Maar de politie achterhaalt dat het tijdens een gedragstraining is gebeurd. Op het verkeerde moment op de verkeerde plek is Paco doodgebeten door twee Duitse Dogs.

Aanvankelijk krijgen de baasjes weinig medewerking als ze het pension aansprakelijk stellen. ,,Je merkt dat er in Nederland over een dode hond hetzelfde wordt gedacht als over een gebroken vaas of een kapotte stoel", zegt Ivar Bressers. ,,Uiteindelijk is het met behulp van een jurist alsnog gelukt de aantoonbare financiële kosten, zoals die van de crematie, te verhalen op het pension", vertelt hij. In totaal gaat het om vijfhonderd euro.

Zaak afgedaan

Voor Heinz Blank van het pension in Budel-Dorplein, het Psychologisch Centrum voor Honden Brabant (PCvHB), is daarmee de zaak afgedaan. De pensioneigenaren blijven erbij dat het incident zich net zo goed tijdens een wandeling had kunnen voordoen. Punt van discussie blijft of Paco is ingezet voor de gedragstraining voor problematische honden, of enkel 'toeschouwer' was.