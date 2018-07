Piloten Kempen Airport spotten bosbrand Budel: 'Al vier keer raak in één week'

Het was nog maar een klein rookpluimpje toen Noud Franssen de locatie doorgaf aan de luchtverkeersleiding van Kempen Airport. Hij was op dat moment in de lucht met een leerlingvlieger. ,,We zijn allemaal extra alert in deze periode. Maar verdachte situaties signaleren vanuit de lucht is onderdeel van het vliegerschap", aldus Franssen. Echt uitzonderlijk is het niet dat hij melding maakte van de brand. Wat wel uitzonderlijk is, is het aantal keren dat hij al iets meldde. Volgens Franssen was het de afgelopen week al vier keer raak.