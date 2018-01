Pintewippers hebben prins Kevin

Prins Kevin is nog vrijgezel. Hij wordt bijgestaan door Vorst Stef Bax. In het dagelijks leven is prins Kevin meubelmaker. Hij is leider bij Jong Nederland en mag graag naar muziek luisteren en is liefhebber van alle soorten gerstenat. Carnaval is hem met de paplepel ingegeven: zijn ouders Arie en Mia Ras vormden het Gastelse prinsenpaar in 2001. Verder is hij lid van CV Ut Hok. Prins Kevin viert carnaval met de leus: ‘Met carnaval is niets te dol, tapt hem nog maar eens een col’.