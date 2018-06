Poes beschoten met luchtbuks in Budel-Schoot

Man van viaduct gevallen op A2 bij Budel: politie zoekt getuigen

31 mei BUDEL - Op de A2 tussen Budel en Maarheeze is de snelweg woensdagmiddag in beide richtingen enige tijd afgesloten geweest. Omstreeks 14.30 uur is daar een gewonde man aangetroffen in de middenberm.