Politie rukt dit jaar al 200 keer uit naar azc in Budel: tijd voor actie

Vier dagen geen controle op nieuwe asielzoe­kers in Budel, vreemdelin­gen­po­li­tie staakt

12:54 BUDEL - In het asielzoekerscentrum en aanmeldcentrum in Budel stopt de politie met het identificeren van vreemdelingen. De actie komt in het kader van de CAO-onderhandelingen tussen de politievakbonden en werkgever. Het COA heeft besloten geen vreemdelingen meer in naar Budel te sturen voor identificatie, ze blijven in het andere aanmeldcentrum in Ter Apel.