Provincie wil studie naar toekomst A2-gemeenten

DEN BOSCH - Breder samenwerken, fuseren of een andere weg inslaan? De provincie Noord-Brabant wil dat A2-gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck laten onderzoeken hoe toekomstbestendig hun samenwerking is.

Hoe reëel en toekomstbestendig is de samenwerking tussen Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard? Op die vraag wil de provincie graag antwoord, en het liefst zo snel mogelijk. In een brief stelt ze de zogeheten A2-gemeenten voor een verkennend onderzoek te laten doen naar de zin en onzin van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 (GRSA2).

De provincie wil inzichtelijk krijgen of de samenwerking effectief genoeg is, of dat moet worden gekeken naar andere opties. Sinds enige tijd zijn alle bedrijfsvoeringstaken binnen de drie gemeenten gefuseerd. Het motief van die fusie is een gezamenlijke besparing en een poging om als kleinere gemeenten minder kwetsbaar te zijn. Maar waar de ene gemeente al droomt over een ambtelijke fusie of herindeling (Heeze-Leende), wordt in de andere gemeente aan de rem getrokken(Valkenswaard). De provincie concludeert dat de visies van de drie gemeenten 'erg verschillen'. ,,Alle drie de gemeenten willen samen verder maar verschillen in het eindbeeld evenals in het tempo waarin dit wordt nagestreefd", concludeert de provincie.

Zowel het toekomstbeeld van de drie gemeenten als de oriëntatie van de inwoners ligt mijlenver uit elkaar. Zo zijn inwoners van Budel vooral georiënteerd op Weert, terwijl inwoners van Valkenswaard zich vooral richten op Bergeijk of Eindhoven. Veel inwoners van de kern Heeze zijn deels georiënteerd op Geldrop en deels op Eindhoven. Volgens de provincie is het nu essentieel dat de gemeenten laten onderzoeken of er meer in het vat zit binnen het huidige samenwerkingsverband, of dat ze hun heil elders moeten gaan zoeken.

,,Wij adviseren om met elkaar bespreekbaar te maken of er een gedragen gezamenlijk eindbeeld is tussen de drie gemeenten en zo ja of er in dat geval overeenstemming te vinden is in het tempo waarin dat moet worden gerealiseerd", aldus de provincie.