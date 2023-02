QR-code doet intrede bij Budelse carnavalsoptocht

Jongetje (3) op straat aangetrof­fen na ontsnap­ping uit kinderdag­ver­blijf: ‘We zijn enorm geschrok­ken’

Afgelopen maandagochtend is een peuter weggelopen van kinderdagverblijf Happy Kids in Weert. Een wijkbewoonster trof het jongetje tijdens het uitlaten van de hond aan op de Sint Jozefslaan en schakelde de hulpdiensten in. Acht minuten na zijn ontsnapping was het kind weer terecht, maar de schrik zat er goed in bij het kinderdagverblijf. ,,Het was vreselijk.’’