PERSCONFERENTIE Peter Bosz vertelt waar PSV rekening mee moet houden tegen Sturm Graz: ‘Bij ons is er geen euforie geweest’

PSV-trainer Peter Bosz vertelde daags voor de Champions League-wedstrijd tegen Sturm Graz dat zijn ploeg na de zege op Feyenoord niet in een stemming van euforie was. ,,Nee, omdat ook iedereen zich realiseert dat dit een heel ander duel wordt”, gaf de trainer een etmaal voor aanvang van het eerste duel in de derde voorronde van het hoofdtoernooi van de UEFA aan. ,,We moeten goed zijn aan de bal”, zo blikte hij vooruit.