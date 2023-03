Situatie gemeenschapscentrum De Schakel is onhoudbaar; ‘Letterlijk dweilen met de kraan open’

BUDEL-DORPLEIN - Het bestuur van De Schakel wil dat er zo snel mogelijk knopen worden doorgehakt over de toekomst van het Dorpleinse dorpshuis. De huidige situatie is onhoudbaar volgens Stichting Gemeenschapscentrum Dorplein: ,,Het dak is zo lek als een mandje.”

De Schakel is goed uit de coronapandemie gekomen. Er zijn zoveel nieuwe initiatieven en gebruikers bijgekomen dat het dorpshuis uit zijn voegen barst, aldus het stichtingsbestuur.

De Schakel heeft een twintigtal vaste gebruikers. ,,Dat komt onder meer door de gunstige prijzen en de manier van werken. We willen een soort huiskamer zijn voor het hele dorp. De vaste gebruikers hebben een eigen sleutel. Ze zetten zelf koffie en ruimen na afloop alles weer op. Daardoor kunnen we het dorpshuis runnen zonder betaalde krachten”, vertelt penningmeester Henk Hoeben.

Dak is lek

Secretaris Theo Dubbeld: ,,Een ding is zeker, het gaat onze gebruikers niet om de aantrekkelijkheid van het gebouw.” Op meerdere plekken is zichtbaar dat De Schakel zijn beste tijd heeft gehad. Groot onderhoud is de laatste jaren amper verricht. ,,Het dak is zo lek als een mandje. Daardoor is het soms letterlijk dweilen met de kraan open”, zegt Dubbeld, die een opname toont waarbij het regenwater naar binnen gutst. Daarnaast is het bijna ondoenlijk om het 42 jaar oude gebouw warm te stoken. De energierekening is daardoor torenhoog.

De nieuwbouw is een langlopend dossier dat gestart is in 2010. In afwachting van een breed gedragen plan stelde de gemeente Cranendonck de nieuwbouw in 2018 uit. Dubbeld: ,,Het traject is daarna ergens blijven hangen. We hebben hierover onlangs een stevig, maar goed gesprek met wethouder Hennie Driessen gehad.”

Om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen voor een nieuwe Schakel schreef het bestuur een brandbrief aan de gebruikers van het gemeenschapshuis en de inwoners van het dorp. Dubbeld: ,,De respons op de brief geeft ons voldoende vertrouwen om het proces weer op te starten. We willen daarom zo snel mogelijk een nieuwe bouwgroep formeren. Hiervoor zijn we opzoek naar mensen.”

Nieuw gebouw aan de overzijde

Het bestuur zet nog altijd in op een nieuw gebouw aan de overzijde van de Hoofdstraat, naast basisschool St. Andreas. Hoeben: ,,Hierdoor kunnen er op de huidige locatie woningen worden gerealiseerd. We willen zelf aan de slag met het nieuwe dorpshuis. Alle tekeningen en vergunningen liggen er al.”

Van het oorspronkelijke krediet van 1,9 miljoen is door verschillende onderzoeken nog maar 1,6 miljoen euro overgebleven. Hoeben: ,,Daar zal nog een flink bedrag bij moeten aangezien de bouwkosten ondertussen met bijna een derde zijn toegenomen.”

Zaterdag neemt De Schakel deel aan NLdoet. Er wordt dan binnen en buiten geklust. Meer info: nldoet.nl.

Volledig scherm Secretaris Theo Dubbeld, voorzitter Christ Dirks en penningmeester Henk Hoeben van Stichting Gemeenschapscentrum Dorplein (v.l.n.r.) onder een van de door regenwater aangetaste plafonds. © Roy de Leijer