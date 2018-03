Smalspoorlocomotief 'aangekomen' in Budel-Dorplein

Maarheeze viert St. Patrick’s Day op eigen wijze in Muziekhuis

19:11 MAARHEEZE - St. Patrick’s Day, de Ierse nationale feestdag waarbij de Ierse beschermheilige wordt herdacht, wordt ook in Maarheeze gevierd. Vrijdag 16 maart is er een Ierse avond in het Muziekhuis aan De Hoge Weg 10.