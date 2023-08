Toen Bep (66) ging werken in het Catharina Ziekenhuis, was een sigaretje op de gang nog heel gewoon

EINDHOVEN - Bep van den Hurk was pas zestien toen ze in 1973 ging werken in het Binnenziekenhuis in Eindhoven, de voorloper van het huidige Catharina Ziekenhuis. Nu, vijftig jaar en heel veel baby’s later, is ze bijna toe aan haar pensioen.