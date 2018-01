Structureel goederentreinen Weert-Hamont baart buurt zorgen

Maximaal tien treinen per week rijden er vanaf maandag weer op het enige stukje IJzeren Rijn van Brabant. Maar wie de vervoerder is en wat er vervoerd gaat worden is onduidelijk. ProRail wil dat uit concurrentieoverwegingen niet delen. Wel zou de betreffende vervoerder binnenkort zelf met een verklaring komen.

Verdacht

Jos van de Berg, bewoner van de Heuvel in Budel-Schoot vindt het verdacht dat ProRail er niks over wil zeggen. ,,Dat kan dan toch geen zuivere koffie zijn?" Hij vreest dat er zware goederentreinen met chemicaliën langs zijn huis komen. ,,Het uitschot van de betuweroute. Het transport dat ze niet door de steden willen hebben en daarom maar via de dorpen laten rijden."

Hij hoopt daarnaast dat er iets gedaan wordt aan de onbeveiligde spoorwegovergang aan de Heuvel. ,,Die overgang is nu alleen voorzien van waarschuwingskruizen en daar zou toch op zijn minst verlichting bij moeten komen." Op sociale media als Facebook wordt veelvuldig gesuggereerd dat dit slechts het begin is. Men vreest voor veel meer goederenvervoer over de spoorverbinding.

Gevaarlijke stoffen

René Vegter van ProRail zegt geen uitspraken te kunnen doen over de transporteur of het transport. Wel kan hij aangeven dat het 'geen stoffen of goederen zijn die vallen onder de wet basisnet.' Die wet gaat over gevaarlijke stoffen waarvan het vervoer een risico kan vormen voor de omgeving.

Vegter geeft aan dat extra beveiliging van de spoorwegovergang deels een verantwoordelijkheid van de gemeente Cranendonck is. Die kan extra borden plaatsen. ,,We hebben de spoorovergang nu opgenomen in ons programma voor Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO). Dat betekent dat er op termijn onderzocht wordt of extra beveiliging noodzakelijk is."