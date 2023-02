Studenten bezoeken Heerenboerderij De Groote Heide in Soerendonk: ‘De cirkel is nu rond’

SOERENDONK - Het fenomeen Herenboeren is gestaag bezig met het veroveren van Nederland. Wellicht volgen binnen afzienbare tijd ook landen als Frankrijk, Ecuador en China. Een groepje internationale PhD-studenten van Wageningen University & Research (WUR) deed woensdag namelijk inspiratie op bij Herenboerderij De Groote Heide in Soerendonk.

Bestuursleden en boeren van de Soerendonkse Herenboerderij, oftewel de ‘Gentlemen’s farm’, gaven de internationale promovendi die middag een inkijkje in het reilen en zeilen op de kleinschalige, coöperatieve boerderij. Die telt ongeveer 230 leden. In totaal worden er door de Soerendonkse herenboeren 385 monden gevoed met onder meer verse groente en eieren.

De studenten, die samen een discussiegroep vormen, zijn geïnteresseerd in de transitie van de landbouw. Ze willen meer leren over hoe voedsel lokaal en duurzaam geproduceerd kan worden. Paul Ravensbergen: ,,We vinden het interessant om naast ons eigen onderzoek ter plekke praktijkvoorbeelden te bezoeken en hierover te discussiëren.” Behalve de Herenboerderij in Soerendonk werd woensdag een grote aardappelteler in Reusel bezocht.

Quote Ik wist niet dat zoiets hier in Nederland bestond Fransman Thomas Delaune

Na een lunch met grotendeels producten van eigen land was er een rondleiding over het terrein van de Herenboerderij. De studenten uit onder meer Zuid-Afrika, China en Honduras waren vooral geïnteresseerd in de opzet van de coöperatie en de manier van werken.

Fransman Thomas Delaune denkt dat het initiatief ook in zijn thuisland kan aanslaan. ,,Ik wist niet dat zoiets hier in Nederland bestond. Ik denk dat het ook in Frankrijk een succes kan worden, niet alleen vanwege het duurzaamheidsaspect, maar ook vanwege de community-gedachte.”

,,Met het bezoek van de studenten is de cirkel even rond”, vertelt bestuurslid Henk Hirs van Herenboeren De Groote Heide. Voorzitter Hanneke Balk vult aan: ,,Tot 2010 was op deze plek een melkveeproefbedrijf van de Wageningen University & Research gevestigd.”

Proefboerderij

De coöperatieve boerderij verruilt haar huidige onderkomen op het terrein van de voormalige proefboerderij in de loop van dit jaar voor een oude koeienstal. Hirs: ,,Daar krijgen we een definitievere plek. Wij willen er iets moois van maken. Er is onder meer ruimte voor de opslag van machines. En aan de achterzijde is plaats voor het realiseren van kassen.”

De nieuwe ruimte wordt, meer dan de huidige schuur, een ontmoetingsplek voor de leden en vrijwilligers van de Herenboerderij. Hirs: ,,Zo komt er onder meer een soort ‘opkamer’ waar koffiegedronken kan worden. Ook de voedseluitgifte vindt er straks plaats.”

Deze week start de opknapbeurt van de koeienstal. Er wordt begonnen met het verwijderen van asbest. Later wordt er onder meer een nieuwe vlakke vloer gelegd. De oude mestkelder blijft behouden en wordt geschikt gemaakt voor wateropslag.