’t Hof in Maarheeze sluit tijdelijk haar deuren

Cor van Hoof (1945-2023) was een Dommelnaar in hart en nieren: ‘Hij bezat de gave om orde op zaken te stellen’

DOMMELEN - Bij menig Dommelnaar leeft Cor van Hoof voort als een keiharde werker. Op cultureel en maatschappelijk gebied was hij nooit te beroerd om organisatorisch of financieel zijn bijdrage te leveren. Van Hoof (77) is 19 juli levenloos aangetroffen in De Dommel, nadat hij werd vermist.