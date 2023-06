Tientallen gedumpte vaten gevonden in bosgebied bij Budel, vermoedelijk gevuld met drugsafval

Potentieel miljoenen­con­flict over huurprijs 437 lofts afgewend door schikking met één huurder

EINDHOVEN - De eigenaar en verhuurder van 437 lofts in de voormalige bedrijfsschool van Philips in Eindhoven heeft een potentieel miljoenenconflict afgewend door te schikken met één huurder. De vrouw krijgt een huurverlaging van drie tientjes per maand plus een onkostenvergoeding van 5000 euro.